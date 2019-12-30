دولي

نتنياهو: المحكمة العليا لن تقع في فخ الفوضى السياسية

نتنياهو: المحكمة العليا لن تقع في فخ الفوضى السياسية
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا يعتقد أن المحكمة العليا ستقع في فخ الفوضى السياسية وتحرمه من فرصة الترشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك، حسب ما أورد صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، تعقيباً على المطالبات برفض منحه الحصانة الدبلوماسية والعمل على حرمانه من خوض انتخابات الكنيست المقبلة.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صوت في وقت سابق على مشروع قرار حله، حيث ستجري الانتخابات للمرة الثالثة العام المقبل، بعد فشل كافة الأطراف في تشكيل الحكومة الجديدة.

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