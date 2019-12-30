نتنياهو: المحكمة العليا لن تقع في فخ الفوضى السياسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا يعتقد أن المحكمة العليا ستقع في فخ الفوضى السياسية وتحرمه من فرصة الترشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة.





جاء ذلك، حسب ما أورد صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، تعقيباً على المطالبات برفض منحه الحصانة الدبلوماسية والعمل على حرمانه من خوض انتخابات الكنيست المقبلة.





يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صوت في وقت سابق على مشروع قرار حله، حيث ستجري الانتخابات للمرة الثالثة العام المقبل، بعد فشل كافة الأطراف في تشكيل الحكومة الجديدة.





رام الله - دنيا الوطن