صحفي فلسطيني يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل الاعتداء عليه من ممرض مصري بالقاهرة



واستطرد أبو شنب بقوله: "بعد أن أخذت الحقنة، طلبت من الممرض الخروج، ولكنه رفض، وطالبني بثمن الحقنة، فطلبت منه ورقة مروّسة من الخدمات الطبية بثمن الحقنة، فرفض".



وأشار إلى أنه عند مغادرته قسم الاستقبال، جاء الممرض من خلفه وركله على منطقة الاصابة، ما سبب بجرح غائر، لافتا إلى أن الممرض لم يستكف بالضرب، بل شرع بشتمه بألفاظ سيئة، واصفا فلسطين بالخيانة، منوها في الوقت ذاته إلى أن شتائمه وصلت الى أن يتطاول على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصفا إياه بالخائن، كما وصف الشهداء الفلسطينيين بـ"الكلاب".



وأوضح الصحفي أبو شنب، أن كافة الوقائع التي حدثت بينهم وبين الممرض، كانت موثقة بالصوت والصورة، مناشدة الرئيس عباس والنائب العام أكرم الخطيب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد ادارة تسيير أعمال المستشفى، محملاً في الوقت ذاته، الهلال الاحمر الفلسطيني، المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث كون أن المستشفى تابع له.



في السياق، أكد أبو شنب، أن إدارة المستشفى لم تتخذ أي اجراء رسمي ضد الممرض، وإنما ابلغته بشكل شفوي، بطرد الممرض، موضحا أن الادارة لم تعطه أي اثبات بطرده او اتخاذ أي اجراء ضده.











خاص دنيا الوطن - أحمد العشيتعرض الصحفي الفلسطيني الجريح عز أبو شنب، قبل عدة أيام، لاعتداء بالضرب، من قبل أحد الممرضين المصريين، في مستشفى فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة.الصحفي أبو شنب كشف لـ"دنيا الوطن"، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل الممرض داخل المستشفى، حيث أكد أن قصة الاعتداء بدأت عندما توجه الى قسم الاستقبال التابع للمستشفى، لكي يتم اعطاءهم حقنة بسبب الاصابة التي يعاني منها بالقدم، نتيجة تغطيته لمسيرات العودة شرق قطاع غزة.وقال أبو شنب: "هذه الحقنة عبارة عن مضاد حيوي، حيث حصلت على تغطية مالية كاملة من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي يوم الحادث، دخلت الى قسم الاستقبال، ولم أجد سوى الممرض الذي اعتدى علي، وكان يدخن"، مضيفا: "قلت للممرض، إني بحاجة لأخذ هذه الحقنة، وقال لي انتظر في الداخل، حتى ينهي شرب السيجارة".وتابع أبو شنب بقوله: "طلب مني (الروشيتة)، فأعطيته اياها، بالاضافة الى التحويلة الطبية وعليها تغطية مالية بنسبة 100%، فسألني: هل أنت فلسطيني؟، قلت له: نعم، ومن ثم دخلت للمستشفى، وقلت له: اذا سمحت لو تعطيني الحقنة ببطئ، لأنها ذات فعالية عالية، ولو اعطيت مرة واحدة يمكن ان يصيبني سكتة قلبية، ولم يستمع لي واعطاني الحقنة جرعة واحدة، ما تسبب بألم شديد".