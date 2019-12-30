موظفو المعاهد الأزهرية يوجهون رسالة لرئيس ديوان الموظفين

المعاهد الأزهرية غزة

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رام الله - دنيا الوطن

وجّه العاملون في المعاهد الأزهرية صباح اليوم رسالة عاجلة لمعالي الدكتور موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام تضمنت سرد مخالفات إدارية وقانونية تستوجب تدخلا عاجلا من قبل الشؤون القانونية .



حيث ذكر الموظفون عدداً من تلك المخالفات التي تتعلق بتعينات وتكليفات تتجاوز القانون والمهنية .



وفي ذات السياق طالب الموظفون بإخضاع الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية للرقابة الإدارية والهيئات ذات الاختصاص وصولا إلى مؤسسة يحكمها القانون للتخلص من التسلط والتفرد الإداري .



كما أكد العاملون في المعاهد الأزهرية على دعمهم المطلق والتزامهم التام بالشرعية الوطنية متمثلة بالرئيس محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء محمود اشتية .