شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من باب العامود بالمسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من باب العامود بالمسجد الأقصى
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، خمسة شبان بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العامود بالقدس.

وأظهر مقطع مصور تداوله نشطاء على مواقع التواص الاجتماعي، اقتياد جنود الاحتلال الشبان الخمسة من منطقة باب العامود وسط تواجد لعشرات المصلين في المسجد الأقصى.

تجدر الإشارة إلى أن مخابرات وشرطة الاحتلال اعتقلت الشبان، محمود أبو سبيتان، ماهر اللفتاوي، فريد أبو الهوى، وعبد الهدرة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها في قرية الطور شرق القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا، الشقيقين أحمد عسكر (22 عامًا) وخالد عسكر (19 عامًا)، بعد مداهمة منزلهما في الحارة الشرقية في بلدة حزما شمالي شرق القدس.

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