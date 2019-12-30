اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي









رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي، من المطران ثيو فيلكتوس الوكيل البطريركي للروم الارثوذكس في مدينة بيت لحم.وهنأ اشتية أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية وكل شعوب العالم الذين يحتفلون حسب التقويم الشرقي بحلول أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا ان الطوائف المسيحية ركن أساسي من مركبات شعبنا، وعيد الميلاد هو عيد وطني لكل فلسطين.وأشاد رئيس الوزراء بالكنيسة ودورها في زرع روح المحبة وتقبل الاخر وعمل الخير، مؤكداً الحرص على ان يبقى أبناء شعبنا من المسيحيين في وطنهم.