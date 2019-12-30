صحيفة إسرائيلية: بداية عام 2020 فرصة لاختبار فشل أو نجاح جهود "التهدئة"

نقلت صحيفة (معاريف) عن عضو كنيست من (الليكود)، ميكي زوهار: أن مطلب عائلتي غولدين وأورون شرعي وصحيح.





وأضاف: "هناك خياران - إما تهدئة أو معركة كبيرة، أسلوب تنقيط الصواريخ في الجنوب غير مقبول".





وأكدت الحركة في بيان لها، أن الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، وأن "العدو الصهيوني" لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقًا.



كما أكدت الحركة ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم عن وقف مهزلة الحصار والعقوبات التي يمارسها "العدو الصهيوني" والسلطة الفلسطينية في رام الله بهدف إسقاط المقاومة وتركيع الشعب الفلسطيني، وفق البيان.

يشار إلى أن حركة (حماس) اليوم الإثنين، نفت عقد أية محادثات هدنة مع "العدو الصهيوني".