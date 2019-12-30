القرعاوي: اقتحام المقدسات باستمرار ينذر بخطير كبير

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رام الله - دنيا الوطن

حذر القيادي في حركة حماس بطولكرم، فتحي القرعاوي من أن الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والتي كان آخرها اقتحام وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنيت للمسجد الابراهيمي في الخليل ليلة أمس، ينذر بأمر خطير وكبير.



وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاقتحامات المستمرة للمقدسات والمواقع في القدس والخليل ونابلس تؤكد الوضع المتردي والخطير الذي تعيشه المقدسات في فلسطين بشكل عام، في ظل تعمد المستوطنين إيذاء المسلمين في عقيدتهم ودينهم.



ونبه إلى ان الاحتلال يمهد لأمر أخطر من مجرد الاقتحام، لأن توفير الحماية الكاملة من قبل الجيش يدخل ضمن مساعي ضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي، والذي يعد شرطا هاما لمن يريد الوصول لسدة الحكم في الكيان.



وأوضح القرعاوي أن انتهاك المقدسات الإسلامية واستغلالها كدعاية انتخابية للوصول لسدة الحكم هو أسلوب رخيص يتخذه قادة الاحتلال، لن يقبل به شعبنا وسيبقى يحمي أرضه ومقدساته، ويدافع عنها ويرابط فيها.



وأكد أن سياسة الاقتحامات تنذر بانفجار يؤثر على المنطقة كلها، لأن الاستقرار في فلسطين هو استقرار في المنطقة بأسرها.



ودعا القرعاوي جميع الأطراف لتدارك خطورة الأمر قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.