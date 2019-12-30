وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

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رام الله - دنيا الوطن

قام وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برئاسة وكيل الوزارة الاستاذ حسام ابو الرب والشيخ سليم الاشقر والاستاذ فضل قنيبي بزيارة إلى مستشفى الملك فهد بن عبد العزيز في المدينة المنورة وزيارة المريضه زوجة المواطن "اسحاق ابو رعيه" التي تتماثل للشفاء في المشفى بعد ان اصيبت سابقا في حادث سير خلال توجهها واسرتها لأداء مناسك العمرة الأمر الذي استدعى بقائها

منذ أشهر في المشفى.



والتقى الوفد زوج المريضة ووالدها واستمعوا الى شرح الى الاطباء حول وضعها الصحي واطمأنوا على وضع الأسرة المرافقة لها داعين المولى عز وجل ان يشفيها ويعينها لتعود الى اسرتها واهلها ان شاءالله بسلام.