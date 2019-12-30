شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي "منتجات نسائنا"

خاص دنيا الوطنافتتح مركز شؤون المرأة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المعرض السنوي الرابع عشر "منتجات نسائنا" اليوم في مدينة غزة، وجاء ذلك بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات النسوية.وتضمن المعرض العديد من الزوايا الأساسية التي تدعم الهوية الفلسطينية، حيث شملت مطرزات تراثية ومنحوتات خشبية، ومأكولات شعبية فلسطينية والكثير من عمل النساء المشاركات في المعرض.وقالت رئيس مجلس إدارة مركز شؤون المرأة زينب الغنيمي: إن المركز اعتاد سنوياً على عمل معرض بيوم الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، ولكن تم تقديم المعرض لأنه تبين ان هناك نسبة كبيرة من النساء التي تتعرض للعنف وبالتحديد المتزوجات وربات الاسر.وأضافت الغنيمي ل "دنيا الوطن"، أن مركز شؤون المرأة يقدم للنساء المعنفات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، لافتاً الى أن الفقر سبب رئيسي للعنف في ظل الظروف الاقتصادية في قطاع غزة.وتابعت: "استمرار المعرض السنوي لإبراز أن النساء تستطيع مناهضة العنف بجميع أشكاله، وتستطيع تقديم دخل إضافي لعائلتها من خلال تدريبها وتعليمها أن تكون صاحبة قرار، وصاحبة مشروع اقتصادي ناجح".وأجمعت المشاركات في المعرض، صاحبات المشاريع الصغيرة، على أن المعرض يحافظ على التراث الفلسطيني، ويساعد المرأة في التسويق ومساعدتها بإيجاد دخل إضافي لعائلتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.