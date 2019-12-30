شاهد: "الضمير" تنظم مؤتمر "واقع الحق بحرية تكوين الجمعيات وفقاً لالتزامات فلسطين الدولية"









رام الله - دنيا الوطننظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الاهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات مؤتمراً بعنوان الحق في حرية تكوين الجمعيات وفقاً لالتزامات فلسطين الدولية اليوم بمدينة غزة.وقالت هالة القيشاوي جبر، المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير: إن المؤسسة تتناول قضايا تتعلق حول حرية واحترام ومبادئ الحق في تشكيل الجمعيات، لافتةً الى ان الجمعيات هي من يُقدم خدمات مختلفة في أكثر من قطاع سواء صحي، او زراعي، تعليمي، شبابي، او تقديم خدمات متنوعة.وأضافت جبر ل "دنيا الوطن"، أن الفترة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي أثرت على جميع مناحي الحياة الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، أدت الى أن يبقى قطاع غزة بعام 2020 منطقة لن تصبح صالحة للحياة حسب تقرير الأمم المتحدة.وتابعت: "زيادة نسبة الفقر وارتفاع معدل البطالة أثرت على عمل المؤسسات الأهلي التي تقوم بتقديم خدمات مختلفة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع واتهامها من قبل الاحتلال على انها منظمات إرهابية، أثر على تضييق الخناق التي يعمل بها العمل الأهلي".وأكدت، سنابل أبو سعيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن المؤتمر يهدف الى طرح معايير دولية تحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتزامات فلسطين الدولية بالإضافة الى مناقشة الممارسات والقوانين التي تنظم الحق في قطاع غزة.للمزيد من التفاصيل عبر التقرير التالي: