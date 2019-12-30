شؤون فلسطينية

شاهد: "الضمير" تنظم مؤتمر "واقع الحق بحرية تكوين الجمعيات وفقاً لالتزامات فلسطين الدولية"

شاهد: "الضمير" تنظم مؤتمر "واقع الحق بحرية تكوين الجمعيات وفقاً لالتزامات فلسطين الدولية"
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الاهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات مؤتمراً بعنوان الحق في حرية تكوين الجمعيات وفقاً لالتزامات فلسطين الدولية اليوم بمدينة غزة.

وقالت هالة القيشاوي جبر، المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير: إن المؤسسة تتناول قضايا تتعلق حول حرية واحترام ومبادئ الحق في تشكيل الجمعيات، لافتةً الى ان الجمعيات هي من يُقدم خدمات مختلفة في أكثر من قطاع سواء صحي، او زراعي، تعليمي، شبابي، او تقديم خدمات متنوعة.

وأضافت جبر ل "دنيا الوطن"، أن الفترة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي أثرت على جميع مناحي الحياة الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، أدت الى  أن يبقى قطاع غزة بعام 2020 منطقة لن تصبح صالحة للحياة حسب تقرير الأمم المتحدة.

وتابعت: "زيادة نسبة الفقر وارتفاع معدل البطالة أثرت على عمل المؤسسات الأهلي التي تقوم بتقديم خدمات مختلفة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع واتهامها من قبل الاحتلال على انها منظمات إرهابية، أثر على تضييق الخناق التي يعمل بها العمل الأهلي".

وأكدت، سنابل أبو سعيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن المؤتمر يهدف الى طرح معايير دولية تحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات والتزامات فلسطين الدولية بالإضافة الى مناقشة الممارسات والقوانين التي تنظم الحق في قطاع غزة.

للمزيد من التفاصيل عبر التقرير التالي:

 

أخبار ذات صلة

رافت: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلة وسنلاحق الاحتلال دولياً

رافت: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلة وسنلاحق الاحتلال دولياً

الجامعة العربية: اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة &#34;إجراء عدواني&#34;

الجامعة العربية: اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة "إجراء عدواني"

حماس تعلق على الإحصائيات الأممية عن عمليات الهدم الإسرائيلية بالضفة

حماس تعلق على الإحصائيات الأممية عن عمليات الهدم الإسرائيلية بالضفة

وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

جمعية رجال الأعمال بغزة: عام 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً

جمعية رجال الأعمال بغزة: عام 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي &#34;منتجات نسائنا&#34;

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي "منتجات نسائنا"

حماس توجه طلباً لـ&#34;فتح&#34; بشأن خطابها &#34;اللا مسؤول&#34;

حماس توجه طلباً لـ"فتح" بشأن خطابها "اللا مسؤول"

طالع: قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

طالع: قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

رافت: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلة وسنلاحق الاحتلال دولياً

رافت: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلة وسنلاحق الاحتلال دولياً

حماس تعلق على الإحصائيات الأممية عن عمليات الهدم الإسرائيلية بالضفة

حماس تعلق على الإحصائيات الأممية عن عمليات الهدم الإسرائيلية بالضفة

وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

شرطة المرور بغزة: إغلاق بعض الشوارع الفرعية المؤدية لشارع عمر المختار غداً

شرطة المرور بغزة: إغلاق بعض الشوارع الفرعية المؤدية لشارع عمر المختار غداً

محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

مجدلاني: السلطة متمسكة بتوفير رواتب أسر الشهداء والأسرى

مجدلاني: السلطة متمسكة بتوفير رواتب أسر الشهداء والأسرى

الخضري: غزة بحاجة لـ280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال

الخضري: غزة بحاجة لـ280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال

منوعات

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور

نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور

شاهد: بعد غياب رويدا المحروقي تعود للفن بإطلالة طبيعية... هذا ما كشفته

شاهد: بعد غياب رويدا المحروقي تعود للفن بإطلالة طبيعية... هذا ما كشفته

قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

بعد صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على &#34;إنستجرام&#34;

بعد صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على "إنستجرام"

شاهد كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54

شاهد كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54

نجوى كرم تعايد مُعجبيها بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم

نجوى كرم تعايد مُعجبيها بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم

توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها

توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها

عربي

تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية في مصر

تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية في مصر

&#34;حزب الله&#34; اللبناني يُعلق على استهداف أمريكا لـ &#34;حزب الله&#34; العراقي

"حزب الله" اللبناني يُعلق على استهداف أمريكا لـ "حزب الله" العراقي

الدفاع الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم الحربي على مواقع عراقية

الدفاع الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم الحربي على مواقع عراقية

البنتاغون: مقتل أربعة مسلحين بضربات أمريكية في الصومال

البنتاغون: مقتل أربعة مسلحين بضربات أمريكية في الصومال