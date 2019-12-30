شرطة المرور بغزة: إغلاق بعض الشوارع الفرعية المؤدية لشارع عمر المختار غداً





وقالت: "غداً الثلاثاء الساعة الخامسة مساءً في ساحة الجندي المجهول وسط غزة، سيكون هناك فعالية، حيث سيبدأ تجمع المواطنين الساعة الثالثة عصرا".



وأضافت: "سيتم إنطلاق مسير كشفي الساعة الثالثة عصرا من مفترق أبو خضرة باتجاه ساحة الجندي المجهول".



وتابعت: بناءً على ذلك سيتم إغلاق بعض الشوارع الفرعية المؤدية لشارع عمر المختار وقت مرور المسير وبدء الفعالية، معربة عن أملها من السائقين القيادة بحذر وتمهل في محيط مكان الفعالية تفاديا لوقوع أي حوادث سير.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، تنويهاً تنويها مهماً بشأن فعالية ستقام غداً في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.