نتنياهو يهنئ بومبيو على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين.



ووفق ما جاء من مكتب نتنياهو، فإن الأخير هنأ بومبيو على العملية الهامة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران و"وكلائها" في المنطقة.



وكان مسؤولون قالوا: إن الجيش الأمريكي شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب (حزب الله) المسلحة في العراق، رداً على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.



وقال بومبيو: "لن نتغاضى عن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتصرفات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).