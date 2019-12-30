إسرائيل توافق على استيراد الباذنجان والفراولة والطماطم من غزة "والشتوى" للبحرين

وأضافت: أنه سيتم متابعة صلاحية المنتوجات من وزارة الصحة الإسرائيلية.





من جهة أخرى، أفاد منسق الجيش الإسرائيلي أنه تم اليوم ولأول مرة تصدير ثمانية أطنان من حلوى الكرمبو (الشتوي) المصنوعة في غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.





وأضافت: أنه تم تحميلها على متن شاحنة اتجهت إلى معبر الكرامة من أجل إدخالها إلى الأردن ومن ثم إلى البحرين.