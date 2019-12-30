شؤون فلسطينية

إسرائيل توافق على استيراد الباذنجان والفراولة والطماطم من غزة "والشتوى" للبحرين

إسرائيل توافق على استيراد الباذنجان والفراولة والطماطم من غزة "والشتوى" للبحرين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الإثنين أن تل أبيب وبتعلميات سياسية، وافقت على استيراد الفراولة والطماطم والباذنجان من قطاع غزة.

وأضافت: أنه سيتم متابعة صلاحية المنتوجات من وزارة الصحة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أفاد منسق الجيش الإسرائيلي أنه تم اليوم ولأول مرة تصدير ثمانية أطنان من حلوى الكرمبو (الشتوي) المصنوعة في غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

وأضافت: أنه تم تحميلها على متن شاحنة اتجهت إلى معبر الكرامة من أجل إدخالها إلى الأردن ومن ثم إلى البحرين.




أخبار ذات صلة

رافت: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلة وسنلاحق الاحتلال دولياً

رافت: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلة وسنلاحق الاحتلال دولياً

الجامعة العربية: اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة &#34;إجراء عدواني&#34;

الجامعة العربية: اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة "إجراء عدواني"

حماس تعلق على الإحصائيات الأممية عن عمليات الهدم الإسرائيلية بالضفة

حماس تعلق على الإحصائيات الأممية عن عمليات الهدم الإسرائيلية بالضفة

وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

جمعية رجال الأعمال بغزة: عام 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً

جمعية رجال الأعمال بغزة: عام 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي &#34;منتجات نسائنا&#34;

شاهد: مركز شؤون المرأة بغزة يفتتح المعرض السنوي "منتجات نسائنا"

حماس توجه طلباً لـ&#34;فتح&#34; بشأن خطابها &#34;اللا مسؤول&#34;

حماس توجه طلباً لـ"فتح" بشأن خطابها "اللا مسؤول"

طالع: قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

طالع: قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

رافت: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلة وسنلاحق الاحتلال دولياً

رافت: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلة وسنلاحق الاحتلال دولياً

حماس تعلق على الإحصائيات الأممية عن عمليات الهدم الإسرائيلية بالضفة

حماس تعلق على الإحصائيات الأممية عن عمليات الهدم الإسرائيلية بالضفة

وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

وفد وزارة الأوقاف يعود مريضة حادث العمرة في المدينة المنورة

شرطة المرور بغزة: إغلاق بعض الشوارع الفرعية المؤدية لشارع عمر المختار غداً

شرطة المرور بغزة: إغلاق بعض الشوارع الفرعية المؤدية لشارع عمر المختار غداً

محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

مجدلاني: السلطة متمسكة بتوفير رواتب أسر الشهداء والأسرى

مجدلاني: السلطة متمسكة بتوفير رواتب أسر الشهداء والأسرى

الخضري: غزة بحاجة لـ280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال

الخضري: غزة بحاجة لـ280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال

منوعات

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور

نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور

شاهد: بعد غياب رويدا المحروقي تعود للفن بإطلالة طبيعية... هذا ما كشفته

شاهد: بعد غياب رويدا المحروقي تعود للفن بإطلالة طبيعية... هذا ما كشفته

قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

بعد صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على &#34;إنستجرام&#34;

بعد صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على "إنستجرام"

شاهد كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54

شاهد كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54

نجوى كرم تعايد مُعجبيها بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم

نجوى كرم تعايد مُعجبيها بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم

توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها

توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها

عربي

تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية في مصر

تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية في مصر

&#34;حزب الله&#34; اللبناني يُعلق على استهداف أمريكا لـ &#34;حزب الله&#34; العراقي

"حزب الله" اللبناني يُعلق على استهداف أمريكا لـ "حزب الله" العراقي

الدفاع الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم الحربي على مواقع عراقية

الدفاع الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم الحربي على مواقع عراقية

البنتاغون: مقتل أربعة مسلحين بضربات أمريكية في الصومال

البنتاغون: مقتل أربعة مسلحين بضربات أمريكية في الصومال