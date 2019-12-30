تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.



وقال بيان للرئاسة التونسية: إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2020 إلى غاية 30 كانون الثاني/يناير 2020".



ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ومطلع أيلول/سبتمبر الماضي، مدد الرئيس المؤقت، محمد الناصر، حالة الطوارئ لأربعة أشهر.



وفرضت حالة الطوارئ في البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، عقب هجوم إرهابي وقع بالقرب من وزارة الداخلية والسياحة، استهدف فيه مسلحون، أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة، حافلة تقل عددا من حراس الرئيس، أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 20 آخرين.