بشأن الحصانة البرلمانية.. نتنياهو يلقي بياناً "مهماً" لوسائل الإعلام مساء اليوم





ويشار إلى أن المهلة الممنوحة له لتقديم هذا الطلب تنتهي يوم الخميس المقبل.



وجاء في لائحة جوابية قدمها أنه سيطلب على التو رد الالتماس الذي يحظر عليه تشكيل الحكومة المقبلة، اذا فاز بالانتخابات، على خلفية قرار مقاضاته.





وأوضح وكلاء دفاع نتنياهو أن الشعب هو صاحب الكلمة في هذه المسألة ولا المحكمة.



وبدوره قال رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس أنه لم ير أبدا رئيس وزراء وجهت ضده ثلاثة لوائح اتهام.



هذا وبدأت الحركة من أجل نزاهة الحكم حملة ضد إمكانية تكليف نتنياهو مستقبلاً بتشكيل الحكومة المقبلة حتى إذا فاز بالانتخابات.



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404) الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلقي بيانا لوسائل الإعلام في الساعة الثامنة من مساء اليوم.وأضاف الموقع: أن نتنياهو على ما يبدو سيعلن قراره بطلب الحصانة من (كنيست).وكانت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، قالت اليوم إن نتنياهو سيعلن اليوم أو غدا قراره طلب الحصانة البرلمانية من تقديمه للقضاء أم لا.