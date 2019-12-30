محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل ابو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول،واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ سفيان أبو زهيرة بحق كل من المتهمين(ع،ر،ا) و (ع،ع،م) و (ع،ز،ح) في جريمة عرض ودفع الرشوة للمتهمين الاول(ع،ر،ا) والثاني(ع،ع،م)، وطلب وقبول الرشوة للمتهم الثالث(ع،ز،ح)، وقضت بالحكم على كل واحد من المدانين الاول والثاني بالحبس لمدة سنة وبالغرامة مائتي دينار اردني لكل واحد منهما وكذلك بإدانة المتهم الثالث والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائتي دينار اردني على ان تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى والزام كل واحد منهم بدفع نفقات محاكمة قدرها الف دينار اردني لكل واحد منهم.