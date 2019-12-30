168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 168 مستوطنا، بينهم 62 طالبا تلموديا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ووزعوا منشورات حول مخطط "الهيكل" المزعوم.
اقتحم 168 مستوطنا، بينهم 62 طالبا تلموديا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ووزعوا منشورات حول مخطط "الهيكل" المزعوم.
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