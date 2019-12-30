168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 168 مستوطنا، بينهم 62 طالبا تلموديا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ووزعوا منشورات حول مخطط "الهيكل" المزعوم.