مجدلاني: السلطة متمسكة بتوفير رواتب أسر الشهداء والأسرى

أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني، قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال، وأن أي اقتطاع من عائدات الضرائب ارهاب دولة منظم.



وجدد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، التمسك بمواصلة السلطة الفلسطينية بتوفير الرواتب لأسر الأسرى والشهداء، مشيراً إلى أن تلك التزامات وطنية وأخلاقية وسياسية تجاه مناضلين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن ومناضلين أيضا افنوا شبابهم وأعمارهم في معتقلات الاحتلال، وأن من يقوم بالإرهاب هو حكومة الاحتلال عبر احتلالها وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه.



وشدد في ذات الإطار على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء، كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي، أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم، قائلا لا بد من الاسراع بإعادة النظر بآلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، وإنهاء تبعات المرحلة الانتقالية كافة.



وأضاف: من الضروري إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.