شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تعلق على قرارات الاحتلال منع التجول بالعيساوية وسجن السكان بمنازلهم إلزامياً

"الديمقراطية" تعلق على قرارات الاحتلال منع التجول بالعيساوية وسجن السكان بمنازلهم إلزامياً
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسات القمع التي تتبعها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية، ولجوئها إلى نبش قوانين سلطات الإنتداب البريطاني، لفرض منع التجول على شبان البلدة وتحت مسمى "الحجز الإلزامي في المنازل".

والمفارقة أن القوانين التي تلجأ إليها سلطات الإحتلال، موروثة من سلطات الإنتداب البريطاني، تراجع عنها حتى من ابتدعها من المستعمرين البريطانيين.

ووصفت الجبهة قرارات سلطة الإحتلال بشأن العيساوية وشبانها أنها عودة إلى القرون الوسطى، ما يؤكد الصفة الإستعمارية للإحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا.

وسخرت الجبهة من ادعاء سلطات الإحتلال إن تواجد قواتها في العيساوية هو لمنع المواطنين من إلقاء الحجارة والزجاجات على الدوريات الإسرائيلية، ووصفت هذا الإدعاء بأنه قلب للحقائق، إذ لولا إقتحام دوريات الإحتلال للبلدة لما لجأ الشبان للدفاع عن أرضهم وكرامتهم بالحجارة والزجاجات وغيرها من أساليب المقاومة الشعبية المشروعة.

وختمت الجبهة بتوجيه تحية الصمود إلى أهالي العيساوية وشبانها الصامدين، داعية إلى أوسع تضامن وطني وعربي مع البلدة الصامدة، والتي مازالت تعيش حرباً مفتوحة مع سلطات الإحتلال منذ استشهاد الشاب محمد سمير عبيد، شهيد الجبهة الديمقراطية، في حزيران/يونيو الماضي، حيث تحول استشهاده إلى الشرارة التي أشعلت نار الغضب ونيران الإنتفاضة الشعبية في البلدة.

أخبار ذات صلة

محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

مجدلاني: السلطة متمسكة بتوفير رواتب أسر الشهداء والأسرى

مجدلاني: السلطة متمسكة بتوفير رواتب أسر الشهداء والأسرى

الخضري: غزة بحاجة لـ280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال

الخضري: غزة بحاجة لـ280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال

قيادية بـ&#34;الشعبية&#34;: انتصرت إرادة الصمود والمقاومة على هدف عدوان 2008

قيادية بـ"الشعبية": انتصرت إرادة الصمود والمقاومة على هدف عدوان 2008

حماس تُعلق اتهام جهاز المخابرات بالمسؤلية عن اغتيال أبو العطا

حماس تُعلق اتهام جهاز المخابرات بالمسؤلية عن اغتيال أبو العطا

المواصلات بغزة توضح حقيقة فرض رسوم مالية على الطرق السريعة بين المدن

المواصلات بغزة توضح حقيقة فرض رسوم مالية على الطرق السريعة بين المدن

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة ببيت لحم وتوسعة أخرى بضواحي القدس

"التربية" تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة ببيت لحم وتوسعة أخرى بضواحي القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

محكمة جرائم الفساد برام الله تدين ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

168 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى اليوم الإثنين

الخضري: غزة بحاجة لـ280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال

الخضري: غزة بحاجة لـ280 مليون دولار لإعمار منازل دمرها الاحتلال

قيادية بـ&#34;الشعبية&#34;: انتصرت إرادة الصمود والمقاومة على هدف عدوان 2008

قيادية بـ"الشعبية": انتصرت إرادة الصمود والمقاومة على هدف عدوان 2008

&#34;الديمقراطية&#34; تعلق على قرارات الاحتلال منع التجول بالعيساوية وسجن السكان بمنازلهم إلزامياً

"الديمقراطية" تعلق على قرارات الاحتلال منع التجول بالعيساوية وسجن السكان بمنازلهم إلزامياً

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة ببيت لحم وتوسعة أخرى بضواحي القدس

"التربية" تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة ببيت لحم وتوسعة أخرى بضواحي القدس

حماس: حصار وعقوبات إسرائيل والسلطة تهدف لإسقاط المقاومة

حماس: حصار وعقوبات إسرائيل والسلطة تهدف لإسقاط المقاومة

الحسيني يطلع القنصل البريطاني العام على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

الحسيني يطلع القنصل البريطاني العام على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

منوعات

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

بحثوا عنها بكثرة على جوجل... من هي الفنانة التي شغلت المصريين هذا العام؟

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نادية لطفي

تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

تعليق أحمد الفيشاوي على صورة إبنته المثيرة للجدل

نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور

نانسي عجرم تُغرّد عن خبرتها في الحياة وعفويتها حديث الجمهور

شاهد: بعد غياب رويدا المحروقي تعود للفن بإطلالة طبيعية... هذا ما كشفته

شاهد: بعد غياب رويدا المحروقي تعود للفن بإطلالة طبيعية... هذا ما كشفته

قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

بعد صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على &#34;إنستجرام&#34;

بعد صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على "إنستجرام"

شاهد كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54

شاهد كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54

نجوى كرم تعايد مُعجبيها بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم

نجوى كرم تعايد مُعجبيها بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم

توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها

توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها

عربي

تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية في مصر

تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية في مصر

&#34;حزب الله&#34; اللبناني يُعلق على استهداف أمريكا لـ &#34;حزب الله&#34; العراقي

"حزب الله" اللبناني يُعلق على استهداف أمريكا لـ "حزب الله" العراقي

الدفاع الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم الحربي على مواقع عراقية

الدفاع الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم الحربي على مواقع عراقية

البنتاغون: مقتل أربعة مسلحين بضربات أمريكية في الصومال

البنتاغون: مقتل أربعة مسلحين بضربات أمريكية في الصومال