المواصلات بغزة توضح حقيقة فرض رسوم مالية على الطرق السريعة بين المدن

نفت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الأنباء التي يجري تداولها حول فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن في القطاع.



وقال خليل الزيان، مدير التوعية المرورية بالوزارة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن ما يجري تداوله عار عن الصحة، والوزارة لن تفرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن في قطاع غزة".



يذكر أن مواطنين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء حول نية وزارة النقل والمواصلات بغزة فرض رسوم على استخدام الطرق، وذلك وفق ما تقوم به بعض الدول بالعالم.

















خاص دنيا الوطن - أمنية أبو الخير