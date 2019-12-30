"التربية" تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة ببيت لحم وتوسعة أخرى بضواحي القدس





رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، أعمال مشروع إنشاء مدرسة بيت فجار الأساسية للبنات في مديرية تربية بيت لحم، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع مليون و620 ألف دولار، حيث تخدم المدرسة 720 طالبا/ة، ويشتمل مبناها على 18 غرفة صفية، ومختبرات للتكنولوجيا والعلوم، وقاعة متعددة الأغراض، وغيرها من المرافق.كما تسلمت الوزارة مشروع توسعة مدرسة بنات الخنساء في مديرية تربية ضواحي القدس، إذ اشتمل المشروع على بناء طابق إضافي مكون من سبع غرفٍ صفيةٍ، وتأهيل مختبرٍ للعلوم، وبناء مقصفٍ، وتأهيل ساحات المدرسة، ومجموعة أخرى من الأعمال الخارجية، إذ بلغت قيمة الأعمال المنجزة للمشروع 493 ألف دولار.وأوضحت الوزارة أن الهدف من مثل هذه المشاريع هو تعزيز البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للطلبة، بما يتناسب وسياستها الخاصة بتعزيز معايير الأبنية الخضراء في جميع المدارس الجديدة.وأشارت التربية إلى أن تمويل هذين المشروعين تم من خلال سلة التمويل المشترك (JFA) والتي تضم كلاً من (ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج)، حيث راعى تصميم المشروعين كافة المعايير والمتطلبات اللازمة.