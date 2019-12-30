حماس: حصار وعقوبات إسرائيل والسلطة تهدف لإسقاط المقاومة

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رام الله - دنيا الوطن

نفت حركة حماس، اليوم الإثنين، عقدها أي محادثات هدنة مع إسرائيل، معتبرة كل ما نُشر مجرد شائعات.



وأكدت حركة حماس، أن "الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، وأن العدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقًا".



وقالت الحركة: "نؤكد على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم عن وقف مهزلة الحصار والعقوبات التي يمارسها العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية في رام الله؛ بهدف إسقاط المقاومة وتركيع الشعب الفلسطيني".