فتح: جولة هنية الخارجية تسويقًا لصفقة القرن وهو لا يمثل شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة فتح: إن "جولة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الخارج جاءت بهدف تسويق دور حماس" في (صفقة القرن)، وتكريس مشروع دويلة غزة، ومبدأ الانفصال النهائي عن فلسطين".



وأضافت حركة فتح، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الاثنين "هذه الجولة التآمرية هدفها الانخراط مع الثنائي (ترامب- نتنياهو) لتمرير الصفقة، وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمانات وتفاهمات واهية تستمر حركة حماس من خلالها في حكم دويلة غزة مع ميناء ومطار في البحر تحت إشراف الأمن الإسرائيلي وبالتنسيق معهم، وخير دليل على ذلك المحطة الأمنية على أراضي قطاع غزة بالتفاهم مع أجهزة أمن حماس وأجهزة الأمن الاسرائيلية والأميركية تحت مسمى المستشفى الميداني"، وفق تعبير بيان فتح.



كما حذرت كافة الأطراف الإقليمية والدولية من ما أسمته "مغبة التعامل والتعاطي مع هنية لأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، إنما يمثل من يتآمر عليه والمشاريع التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية، وقالت إنها ستقوم بكشف ما لديها من معلومات ووثائق في الوقت المناسب، وإنها ستواجه هي وجماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الحية مؤامرة حماس بكل صلابة وحزم"، وفق ما قالت حركة فتح.



وأوضحت أن "حماس ومنذ تأسيسها وبدعم ورعاية أجهزة الأمن الاسرائيلية جاءت لتكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها بذلك لا هدف لها سوى هدم البيت الفلسطيني من الداخل، وتقويض الوطنية الفلسطينية لتحافظ على هذا الدور التآمري وضمان قبولها من دولة الاحتلال وداعميها".