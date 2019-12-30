مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي استنفرت قواتها في القدس القديمة لتوفير الحماية لمنظمات "الهيكل" التي كثفت تنظيم اقتحامات جماعية للأقصى خلال ما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاه".



وذكرت مصادر محلية أن 168 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي شددت إجراءاتها على أبواب المسجد بحجة تأمين الحماية للمستوطنين.



وشهد الأسبوع الماضي اقتحامات يومية للأقصى، في سياق حملة دعت إليها منظمات "الهيكل" تزامنا مع ما يسمى عيد "الحانوكاه"، الذي استمر لمدة ثمانية أيام.