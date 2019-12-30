حمدان: طالبنا إمهال بلدية الخليل 30 يومًا لهدم سوق الحسبة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير لجنة إعمار الخليل عماد حمدان: إن بلدية الخليل وبالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توجهوا للجانب القانوني في مواجهة إشعار وزير جيش الاحتلال إمهال البلدية 30 يوما لهدم سوق الحسبة.



وأوضح حمدان، أن هنالك محامين وخبراء يعملون على إعداد الرد المناسب قانونيا على الإشعار إلى جانب الحراك على المستويات الأخرى الدولية والأممية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.



وشدد حمدان على وجود نوايا خبيثة من إشعار الاحتلال بضرورة هدم المباني والمحال التجارية في سوق الحسبة مع ضمان الابقاء على حقوق المواطنين بإعادة بناء مبان جديدة.