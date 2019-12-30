كهرباء القدس: الحكومة والبنوك يعملان جدية لإنهاء أزمة القطع المبرمج عن الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام شركة كهرباء القدس هشام العمري، أنه وبناء على توجيهات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، فإن الحكومة والبنوك تعمل بكل جدية؛ لإنهاء أزمة القطع المبرمج للتيار الكهربائيعلى ان يتم توقيع الاتفاقية خلال الأيام المقبلة؛ تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت بحضور رئيس الوزراءوتقضي الاتفاقية بتسديد مديونية شركة القدس لـ 670 مليون شيكل لنظيرتها الاسرائيلية.



واتهم العمري في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، شركة كهرباء اسرائيل بالفشل التام في ادارة الأحمال الكهربائية ولم تعمل على تغيير بعضها خاصة المحول الذي يغذي كفر عقب ومناطق من رام الله، وآخر يغذي الخليل وبيت لحم.



يشار إلى أن كهرباء القدس وقعت مع التجمع البنكي مذكرة تفاهم لمنح الشركة قرضًا بقيمة 670 مليون شيكل لسداد مديونيتها لشركة الكهرباء الإسرائيلية.