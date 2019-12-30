قيادي فلسطيني: إجمالي عدد الفلسطينيين في سوريا 560 ألف شخص



وطالب عبد الحميد منظمة التحرير الفلسطينية والأونروا، وكل المؤسسات الرسمية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود والاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لأنهم مستمرون في النضال من أجل الاستقلال والحرية واقامة الدولة الفلسطينية.

وبحسب عبد الحميد، فإن "طبيعة العلاقة بين النظام السوري، والفصائل الفلسطينية في سوريا، هي علاقة تنطلق من موقع موقف سوريا من القضية الفلسطينية"، واصفا موقفها بالداعم للقضية الفلسطينية، معتبراً إياها دولة مواجهة لدولة الاحتلال.



وأضاف "العلاقة السورية الفلسطينية متجذّرة منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية عام 1965، حيث أنها علاقة قائمة على الدعم المستمر لنضال الشعب الفلسطينية حتى تحرير أرضه واقامة دولته كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران عام 67، وعودة اللاجئين الفلسطينيين".



وأكد على أن العديد من الجهات الفلسطينية في لبنان، تتابع موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من سوريا إلى لبنان، مع الأونروا وعدد من المؤسسات المعنية بذلك، مشيراً إلى أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومن خلال إطار فصائل منظمة التحرير، و(أونروا)، تتابع شؤون اللاجئين في لبنان.