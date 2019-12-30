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عريقات: مشاريع التهدئة المنفردة والجزر العائمة والأموال تهدف لتصفية المشروع الوطني

عريقات: مشاريع التهدئة المنفردة والجزر العائمة والأموال تهدف لتصفية المشروع الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "أن ما تحدثت به داخلية غزة هي أكاذيب عارية عن الصحة، تهدف الى تغطية انغماس حماس بالمشاريع الوهمية الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

 وأوضح عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن تلك المشاريع هي: "التهدئة المنفردة، والجزر العائمة، والمستشفيات، وكذلك الأموال التي تنقل عبر الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، على اعتبار ذلك حجر الزاوية لما يسمى صفقة القرن".

وأضاف: "حماس بهذه الافتراءات والأكاذيب تتهرب من استحقاقات عملية الانتخابات، التى نسعى لإجرائها وبما يشمل القدس من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، اضافة الى نفض اليد من أي إمكانية لإزالة أسباب الانقسام، وفق تعبيره.

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