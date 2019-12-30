الرئيس عباس يطلب ملفًا بأسماء الأسرى المرضى لرفعه إلى المحكمة الجنائية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر: إن الرئيس محمود طلب بشكل عاجل ملفًا خاصًا بأسماء الاسرى المرضى لرفعه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.



كما حذر أبو بكر، خلال حديث إذاعي، اليوم الاثنين، من استمرار سياسة الاحتلال بقرصنة اموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفعها رواتب للاسرى وعائلات الشهداء.



وقال أبو بكر: إن الاحتلال يصعد من استهداف الاسرى سواء برواتبهم وكذلك بالضغط عليهم داخل السجون خاصة منع الاغطية عنهم وعدم توفير المياه الساخنة في فصل الشتاء والبرد.



إلى ذلك، قال أبو بكر: إن الهيئة تواصل اجراءاتها لعقد جلسة لدى ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية للنظر بالافراج عن الاسير المريض اللواء فؤاد الشوبكي، منوها الى وضعه الصحي الصعب الذي يعانيه دون تقديم العناية الطبية للازمة له.