طالع: الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (12/25)، مشيرة إلى أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وأشارت إلى أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.