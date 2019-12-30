الشيخ: القيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على القرصنة الإسرائيلية

علق وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على القرار الإسرائيلي المتعلق باقتتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.





وقال الشيخ، عبر (تويتر): "في إجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية قررت إسرائيل قرصنة 150 مليون من أموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى".





وأضاف الشيخ: "سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة".

رام الله - دنيا الوطن