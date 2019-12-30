إسرائيل تفرض حظر تجول ليلي على فلسطينيين من العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

أبلغت قيادة الجبهة الداخلية ستة شبان فلسطينيين، من سكان العيسوية بالقدس، بأنها تنوي إصدار أوامر بفرض الإقامة الجبرية الليلية، إداريًا، عليهم لعدة أشهر، بموجب أنظمة الطوارئ.



ويعتبر تنفيذ الاعتقال الإداري بموجب أنظمة الطوارئ ضد السكان الإسرائيليين في أراضي الدولة، أمر غير عادي للغاية، كما أنه من المتوقع أن تصدر الأوامر في الأيام القليلة المقبلة عن قائد الجبهة الداخلية، تمير يدعي، بصفته القائد العسكري للمنطقة.



يشار إلى أن أنظمة الطوارئ هي بنود قانونية تعود إلى فترة الانتداب البريطاني وتمنح سلطة واسعة للقادة العسكريين. وغالبًا ما تستخدم هذه الأنظمة في عمليات الاعتقال الإداري وهدم البيوت في الضفة الغربية، واستخدامها في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية نادر جدًا.