وزير إسرائيلي يوضح حقيقة التوصل لاتفاق تسوية في قطاع غزة





وأضاف الوزير الإسرائيلي، وفق قناة (مكان): "الحديث يدور عن خطوات إنسانية أساسية فقط"، مؤكداً أن ملف المحتجزين الإسرائيليين هو شرط أساسي لهذه التسوية، مشدداً على أن السياسة تجاه غزة لم تتغير وأن نقل الأموال اليها سيتم فقط تحت رقابة إسرائيلية وثيقة.



وبدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه لن تكون هناك تسوية بدون إعادة الإسرائيليين المحتجزين، مضيفاً: "مع ذلك يمكن التوصل إلى تهدئة".



رام الله - دنيا الوطننفى عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، زئيف الكين، أن يكون قد تم التوصل إلى تسوية في قطاع غزة، قائلاً: "إننا بعيدون عن ذلك".