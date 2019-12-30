الاحتلال يطرد المزارعين من أراضيهم بالقوة شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من المزارعين عنوة من أراضيهم المحاذية لمستوطنة "شافي شمرون" شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن قوات الاحتلال وأمن المستوطنة المذكورة أخرجوا المزارعين عنوة من أراضيهم التي كانوا يعملون بها من أجل البدء في مشروع زراعة أشجار المشمش، الممول من هيئة الجدار والاستيطان، ومركز التنمية الاقتصادية.



وأضاف أن قوات الاحتلال تتذرع بأنها أراض ممنوع دخولها؛ الا بتنسيق مسبق، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).