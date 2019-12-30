تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد تقرير حكومي أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفيها لفترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر، بحسب السلعة.



وقالت وزارة التموين المصرية، إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لخمسة أشهر، في حين احتياطيات السكر تكفي لفترة ستة أشهر، بينما تكفي احتياطيات الزيوت النباتية أربعة أشهر، واحتياطيات الأرز ثلاثة أشهر، وفق (روسيا اليوم).



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.



وأكد المصيلحي، أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان المقبل، بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.