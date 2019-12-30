الرئيس عباس يهنئ رئيس مدغشقر بإعلان الجمهورية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس جمهورية مدغشقر هيري راجاو ناريما مبيانينا، لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الجمهورية.



وأعرب الرئيس عباس، عن تقديره لمواقف مدغشقر التضامنية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مدينة التسامح والتعايش والسلام.



كما أعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين.