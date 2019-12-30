اشتية: حماس تحاول تسميم الأجواء عبر اتهامات باطلة للأجهزة الأمنية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن حركة حماس تحاول تسميم الأجواء عبر اتهامات باطلة للأجهزة الأمنية الفلسطينية.



وأضاف اشتية، في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أن إزاحة أصابع الاتهام عن إسرائيل هو خدمة للاحتلال، لافتاً إلى أن تسهيلات غزة ترمي لتعزيز الانقسام وسلخ القطاع عن الضفة والقدس.



وأوضح اشتية، أنهم بانتظار رد إسرائيل على اجراء الانتخابات بالقدس، متابعًا: "نجدد الطلب للمجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل بشأن الانتخابات بالقدس".



وأشار إلى أن اقتطاع إسرائيل لأموال إضافية من المقاصة الفلسطينية، يُعيد الأمور إلى مربع جديد للأزمة.