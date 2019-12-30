عاجل

  • الشيخ: القيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على القرصنة الإسرائيلية

دولي

السماح لزوجة قاتل رابين بتشكيل حزب سياسي مقابل شرط

السماح لزوجة قاتل رابين بتشكيل حزب سياسي مقابل شرط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سمح مسجل الأحزاب الإسرائيلي، المحامي أيال غلوبوس، لزوجة يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يتسحاق رابين، بتأسيس حزب جديد يهدف إلى تغيير القانون بحيث يسمح بإطلاق سراح عمير. 

ووضع غلوبوس شرطاً واحداً من أجل تأسيس الحزب، وهو أن تصرح زوجة القاتل، لاريسا تريمبوبلر – عمير، بأنها لا تؤيد اغتيال رابين، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، وفق (عرب 48). 

وأصدر غلوبوس وجهة نظر قانونية، قال فيها إن حزبا يعلن أن أحد أهدافه هو تغيير القانون الذي يمنع إطلاق سراح قاتل رابين، ليس مرفوضا من الناحية القانونية. ويذكر أن عمير أقدم على اغتيال رابين، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر العام 1995، بتشجيع من حاخامات متطرفين، بسبب توقيع اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إنه يتوقع أن يصادق غلوبوس، في الايام المقبلة، على طلب زوجة عمير بتأسيس حزب. وتم تقديم طلب لتأسيس الحزب إلى غلوبوس، قبل ثلاثة أسابيع، وإطلاق اسم " مِشباط تْسيدك" (أي "محاكمة عادلة") على الحزب.

ويظهر اسم تريمبوبلر – عمير في المرتبة 72 بين 120 اسما ذُكروا في نموذج طلب تأسيس الحزب. وقالت الصحيفة إن وثائق أخرى تفيد بأنه يتوقع أن تكون رئيسة الحزب، حيث أنه بين الأسماء الأخرى، والدة عمير، غيئولا عمير، ووالده  شلومو وشقيقه حغاي، لكن أسماءهم في الوثائق تم شطبها بخط أسود.

ورغم أن الحزب الجديد لا يصرح بشكل مباشر بعلاقته باغتيال رابين، إلا أن الهدف رقم خمسة لهذا الحزب هو "التطلع إلى محاكمة عادلة، ومراجعة إدانات سابقة ودفع محاكمات عادلة معادة".

وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة النظر القانونية التي أصدرها غلوبوس، تفرّق بين حزب أحد أهدافه العمل من أجل إطلاق سراح قاتل رئيس الحكومة من خلال تغيير القانون الذي يمنع الإفراج عنه، والمعروف باسم "قانون يغئال عمير"، وبين تأييد اغتيال رئيس الحكومة.

وبادعاء التأكد من أن الحزب الجديد لا يؤيد الاغتيال، يطالب غلوبوس من زوجة عمير تقديم تصريح، حتى بعد غد، توضح فيه أنها لا تؤيد الاغتيال.

أخبار ذات صلة

الزعيم الكوري يدعو جيش بلاده للإعداد لـ &#34;إجراءات هجومية&#34;

الزعيم الكوري يدعو جيش بلاده للإعداد لـ "إجراءات هجومية"

استطلاع رأي: الإسرائيليون يرفضون منح الحصانة لنتنياهو

استطلاع رأي: الإسرائيليون يرفضون منح الحصانة لنتنياهو

نتنياهو يزعم رفضه الحصانة القضائية وقراره سيُعلن خلال يومين

نتنياهو يزعم رفضه الحصانة القضائية وقراره سيُعلن خلال يومين

روسيا تطور أسلحة لمقاتلات الجيل الخامس (سو-57)

روسيا تطور أسلحة لمقاتلات الجيل الخامس (سو-57)

(تويتر) يكشف سر اختفاء تغريدات ترامب

(تويتر) يكشف سر اختفاء تغريدات ترامب

كيم جونغ أون يعد بإحداث تحول حاسم في بلاده

كيم جونغ أون يعد بإحداث تحول حاسم في بلاده

البيت الأبيض يحذّر كوريا الشمالية من تنفيذ تهديدها بـ&#34;هدية الميلاد&#34;

البيت الأبيض يحذّر كوريا الشمالية من تنفيذ تهديدها بـ"هدية الميلاد"

نائب هولندي يعيد طرح مسابقة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد

نائب هولندي يعيد طرح مسابقة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاحتلال يطرد المزارعين من أراضيهم بالقوة شمال نابلس

الاحتلال يطرد المزارعين من أراضيهم بالقوة شمال نابلس

الرئيس عباس يهنئ رئيس مدغشقر بإعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ رئيس مدغشقر بإعلان الجمهورية

جمعية المستقبل للصم الكبار تختتم مشروع &#34;نحو مجتمع صحي سليم&#34;

جمعية المستقبل للصم الكبار تختتم مشروع "نحو مجتمع صحي سليم"

بنك القدس يدعم صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت

بنك القدس يدعم صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

فتح: من قتل أبو العطا هم من يبحثون عن هدنة

فتح: من قتل أبو العطا هم من يبحثون عن هدنة

بنك القاهرة عمان يختتم برنامجاً شاملاً من الدورات التدريبية المتخصصة لموظفيه

بنك القاهرة عمان يختتم برنامجاً شاملاً من الدورات التدريبية المتخصصة لموظفيه

منوعات

قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

قراءة القرآن بينها.. أصالة تكشف عن طقوسها قبل صعودها للمسرح

بعد صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على &#34;إنستجرام&#34;

بعد صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على "إنستجرام"

شاهد كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54

شاهد كيف احتفل سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54

نجوى كرم تعايد مُعجبيها بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم

نجوى كرم تعايد مُعجبيها بنفسها عبر مكالمات مفاجئة.. فيديو طريف يرصد ردود أفعالهم

توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها

توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها

تسريب فيديو لدنيا بطمة وشقيقتها بعد التحقيق معهما في قضية &#34;فضح المشاهير&#34;

تسريب فيديو لدنيا بطمة وشقيقتها بعد التحقيق معهما في قضية "فضح المشاهير"

حليمة بولند تتبرع لحملة عتق سجين سعودي بهذا المبلغ

حليمة بولند تتبرع لحملة عتق سجين سعودي بهذا المبلغ

ظهور نادر لنادية لطفي احتفالاً بالكريسماس

ظهور نادر لنادية لطفي احتفالاً بالكريسماس

أحدث ظهور لـ&#34;هالة&#34; طفلة فيلم &#34;الحفيد&#34;.. شاهد كيف أصبح شكلها

أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد".. شاهد كيف أصبح شكلها

الوسط الفني ودّع 15 فنانًا في 2019

الوسط الفني ودّع 15 فنانًا في 2019

عربي

تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية

تقرير رسمي عن توفر السلع الأساسية

البنتاغون: مقتل أربعة مسلحين بضربات أمريكية في الصومال

البنتاغون: مقتل أربعة مسلحين بضربات أمريكية في الصومال

الرئيس العراقي يؤكد احترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

الرئيس العراقي يؤكد احترام إرادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟

ماذا كتب علاء مبارك لوالده ؟