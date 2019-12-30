جمعية المستقبل للصم الكبار تختتم مشروع "نحو مجتمع صحي سليم"

رام الله - دنيا الوطناختتمت جمعية المستقبل للصم الكبار مشروع "نحو مجتمع صحي سليم" الممول من دياكونيا/ناد، والذي استهدف بشكل مباشر 45 من الشباب ذوي الاعاقة السمعية، بالإضافة لعائلاتهم.وأشار أدهم عيد مدير الجمعية – أن الجمعية هدفت من خلال هذا المشروع لزيادة الوعي الصحي في الكثير من القضايا الصحية الاساسية لدي المستفيدين وعائلاتهم وكذلك بالجوانب الحقوقية الخاصة بالصحة، وتأهليهم للدفاع عن حقوقهم لدي الجهات الرسمية.كما أشار عيد أنه تم اعداد عدد من الصم كمدربين في هذا المجال لتدريب مجموعات أخري من أقرانهم العام القادم لتشكيل قوة ضاغطة على صناع القرار في المجال الصحي، وأكد عيد أن هذا المشروع أسس أيضاً للعديد من الأنشطة التي سيتم تنفيذها العام القادم لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية للمؤسسات الصحية والحصول على الخدمات بصورة أفضل وذلك من خلال موائمة تلك المؤسسات، وتدريب كوادرها العاملة بلغة الاشارة الفلسطينية بالإضافة للعديد من الانشطة.