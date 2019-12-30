"حزب الله" اللبناني يُعلق على استهداف أمريكا لـ "حزب الله" العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

دان "حزب الله" اللبناني بشدة الهجوم الأمريكي على مواقع "كتائب حزب الله" في العراق يوم أمس الأحد، قائلاً: "الهجوم هو اعتداء على سيادة العراق وشعبه ولا سيما الحشد الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب".



ولفت الحزب، وفق (روسيا اليوم)، إلى أن "أمريكا تريد ضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة تنظيم الدولة، ولا بد للذين اتخذوا قرار الهجوم سيكتشفون قريبا حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته".



وأعلن "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، أن مواقع تابعة له تقع غرب محافظة الأنبار تعرضت لقصف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.