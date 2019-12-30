الدفاع الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم الحربي على مواقع عراقية

وزير الدفاع الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران، مشيراً إلى أن الهجمات كانت ناجحة والمسؤولين ناقشوا خيارات أخرى مع الرئيس ترامب،



وفي ذات الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإجراءات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي من شأنها أن تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر"، وفق (رويترز).



وقصف الطيران الأمريكي، أمس الأحد، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا".



وأضاف البيان أنه "تم استهداف ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا، وستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".



وأوضح البيان، أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا، ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".



وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.



ويقع قضاء القائم في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، بمحاذاة الحدود السورية.



وأعلن الحشد الشعبي عبر موقعه الرسمي، أن "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءاين 45 و 46 بلغت 25 شهيداً و51 جريحاً، وأن "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".