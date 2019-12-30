قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الطبيقة الأثرية في البلدة، لتأمين دخول المستوطنين إليها، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بعيار "مطاطي"، نقل إثرها إلى أحد المراكز الصحية.



وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون بلدة السموع جنوب المحافظة، بحماية قوات الاحتلال.



وأفادت محلية، بأن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع البلدة، ونصبوا حواجز عسكرية على المفترقات، ومنعوا المواطنين من التنقل، لتأمين دخول المستوطنين إلى أحد المواقع الأثرية.



رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها اليومية في صفوف المواطنين بالضفة الغربية، واعتقلت فجر اليوم الاثنين عشرة مواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها في مناطق مختلفة.وطالت الاعتقالات الطالبين في جامعة بيرزيت يحيى رمانة، وزيد أبو كويك بعد مداهمة منزليهما في مخيم الأمعري برام الله، والشاب نابغ الريماوي بعد اقتحام منزله في بلدة بيت ريما برام الله.وخلال اقتحامها لمخيم الأمعري، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان الذين تصدوا لها ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.وفي بلدة عنبتا بطولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين وهم: معاذ أبو عسل، أحمد أبو عسل، أحمد شحادة، يوسف نصار، وأنس ايثار.اقتحامات المستوطنينكما أصيب شاب بعيار مطاطي خلال اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل لأداء "طقوس تلمودية".