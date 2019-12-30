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دولي

استطلاع رأي: الإسرائيليون يرفضون منح الحصانة لنتنياهو

استطلاع رأي: الإسرائيليون يرفضون منح الحصانة لنتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
يعارض معظم الجمهور منح الحصانة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس الأحد، أخبار القناة 12.

وقال 33٪ من المستطلعين أنهم يؤيدون منح الحصانة لنتنياهو، بينما عارضها 51٪. وقال 16٪ أنهم لا يعرفون. وبين الناخبين اليمينيين، كانت نسبة المؤيدين 47 ٪ ونسبة المعارضين 35 ٪.

وأشار الاستطلاع إلى المساواة بين الكتلة اليمينية وكتلة يسار الوسط، بحيث لا يتمتع أي منها بأغلبية في الكنيست، بدون حزب "إسرائيل بيتنا".

 ويتأرجح المعسكر الديمقراطي حول نسبة الحسم، إلى جانب تحالف الأحزاب اليمينية، والذي لم يتجاوز نسبة الحسم في استطلاعات سابقة. ويتقدم أزرق – أبيض على الليكود بمقعدين. وفي السؤال حول الشخص الملائم لرئاسة الحكومة، اختار 40% من المستطلعين نتنياهو مقابل 38% اختاروا غانتس.

وفقًا للاستطلاع، تحصل الكتل المنافسة على النتائج التالية:

أزرق – أبيض 34، الليكود 32، القائمة المشتركة 13، إسرائيل بيتنا 8، شاس 8، يهدوت هتوراه 7، اليمين الجديد 5، العمل – جسر 5، ميرتس 4، تحالف أحزاب اليمين 4.

تم إجراء الاستطلاع أمس الحد، وشمل 507 مستطلعين، يمثلون عينة تمثيلية من عامة السكان في إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق. وتصل نسبة الخطأ الأقصى إلى 4.4٪.

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