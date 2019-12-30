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بنك القاهرة عمان يختتم برنامجاً شاملاً من الدورات التدريبية المتخصصة لموظفيه

بنك القاهرة عمان يختتم برنامجاً شاملاً من الدورات التدريبية المتخصصة لموظفيه
رام الله - دنيا الوطن
ضمن استراتيجية البنك وسعيه المتواصل في تطوير مهارات موظفيه وتعزيز الجوانب الإدارية والفنية لديهم، اختتم بنك القاهرة عمان مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي شملت  موظفي البنك في مقر الإدراة الإقليمية في رام الله والفروع.

وقد جاءت هذه التدريبات لتعريف المشاركين بالسلوكيات والمهارات الواجب توفرها في الشخص الناجح، إضافة الى صقل خبراتهم لتقديم خدمةً أكثر تميزاً، حيث أظهر المشاركون اهتماماً كبيراً ومشاركة فعالة بشكل عبّر عن المسؤولية الكبيرة في تطوير مهاراتهم وتعزيزها لتحقيق الأهداف العليا للبنك.

ولمواجهة الضغوط الناجمة عن العمل والقدرة على التعامل معها، عَمِد البنك على عقد دورة "إدارة التغيير وإدارة ضغوط العمل"، حيث شارك 64 موظف من موظفي الإدارة الإقليمية والفروع، وكان من أبرز أهدافها بأن يتعرف المشاركين على مفهوم الضغوطات، والية معالجتها، وتنمية مهاراتهم الفردية في معالجة الضغوطات بشكل عام، وإدراكهم لأهمية التغيير الذاتية كطريقة وقائية من الوقوع بالمشاكل.

كما عقد البنك دورة اكسل متقدم بمشاركة 12 موظف من موظفي الإدارة الإقليمية، بالإضافة الى دورة التميز في خدمة العملاء وتقنية المحافظة عليهم باستهداف 17 موظف من موظفي الفروع.

 وللتعرف أكثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عقد البنك دورة "تمويل المشاريع" التي هدفت الى التعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME’s، ومخاطر الأعمال المتنوعة التي تواجهها خاصة في بداية تأسيسها، واعتماد المدخل الاستراتيجي في إدارة مخاطر الأعمال للحد من تأثير المخاطر وتجنبها قدر الامكان.

يذكر أن بنك القاهرة عمان يحرص دائماً على عقد سلسلة من البرامج التدريبية التي تساعد كادره على الارتقاء والتميز ، الأمر الذي يؤدي الى نجاح البنك وتميزه محليّاً وعالميّاً.

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