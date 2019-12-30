سلطة الموانئ: تعرض ميناءي غزة ودير البلح لأضرار جسيمة جراء المنخفض الجوي























رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات بغزة، أن ميناءي غزة البحري ودير البلح تعرضا لأضرار جسيمة جراء "النوة" الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي.وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها أحدثت الأمواج الكبيرة ضرر كبير داخل اللسان البحري وأدت إلى تصدع في الجدار.كما أحدثت "النوة" أضرار كبيرة بميناء دير البلح حيث جرفت الأمواج سور الحماية لغرف الصيادين الأمر الذي أدى إلى تضرر كبير في غرف الصيادين وهي مهدد بالانهيار جراء تأكل الرمال من تحتها.وطالب نزار عياش، نقيب الصيادين كافة الجهات المختصة إلى ضرورة الإسراع في عمل خطة طوارئ لإنقاذ ميناء دير البلح والمحافظة على قوارب الصيادين التي تضرر عدد كبير منهم جراء "النوة".وفي نفس السياق أكد أ. محمد حمو، مدير ميناء غزة البحري بأن النوة الأخيرة أحدثت أضراراً كبيرة في كاسر الموج ويحتاج الميناء إلى عمل خطة طوارئ بشكل سريع لمعالجة آثار المنخفض خاصة ونحن في بداية فصل الشتاء، وقد تؤدي نوات أخرى إلى تأكل كاسر الموج وأوضح حمو بأن اللسان يحتاج إلى إزالة الرمال التي حدثت بفعل المد والجزر.وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، م. ناجي سرحان وجّه دعوة عاجلة للمانحين لحماية شاطئ غزة من التآكل والانهيار جراء المنخفضات الجوية.