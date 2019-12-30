نتنياهو يزعم رفضه الحصانة القضائية وقراره سيُعلن خلال يومين





وأمس الأول، أشار رئيس الوزراء إلى القضية، قائلاً إن طلب الحصانة "ليس تهربًا من المحاكمة"، حيث ستنتهي هذا الأسبوع مهلة الثلاثين يومًا التي خصصها المستشار القانوني لنتنياهو لطلب الحصانة.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إنه سيعلن خلال يومين ما إذا كان ينوي طلب الحصانة من الكنيست لمنع مقاضاته، مضيفاً: "الحصانة ليست ضد الديمقراطية، الحصانة هي حجر الزاوية للديمقراطية".وحسب صحيفة (يسرائيل هيوم)، لم يعلن نتنياهو، الذي يتوقع أن يمثل للمحاكمة بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، حتى الآن عن نيته في طلب الحصانة، لكن ظهرت في الأيام الأخيرة تقارير تفيد بأنه قرر ذلك.