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أول دولة عربية تُعلن تأييدها للقصف الأمريكي لمواقع عراقية

أول دولة عربية تُعلن تأييدها للقصف الأمريكي لمواقع عراقية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أيدت مملكة البحرين القصف الأمريكي لمواقع كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا، مشيدةً بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي لـ "لجماعات الإرهابية" في المنطقة.

وقالت البحرين، وفق وكالة الأنباء البحرينية: إنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقصف الطيران الأمريكي، مساء أمس الأحد، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا".

وأضاف البيان أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا، وأن الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا، ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة أمريكيين آخرين واثنين من قوات الأمن العراقية".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.

ويقع قضاء القائم في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، بمحاذاة الحدود السورية.

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