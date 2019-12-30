طالع نتائج ثالث أيام استفتاء "دنيا الوطن" لشخصية العام

أظهرت النتائج الأولية لثالث أيام استفتاء "دنيا الوطن" السنوي بحلته الجديدة حول شخصية العام، تصدر جيش الهبد الإلكتروني قائمة شخصية العامة بنسبة 9%، يليهم الرئيس محمود عباس بنسبة 8.4%، يليه رئيس الوزراء محمد اشتية بنسبة 7.1%.





ويأتي في الترتيب الرابع النائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بنسبة 6.9%، يليه النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي 6.3%، ثم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنسبة 5.1%.





يذكر أن "دنيا الوطن" أطلقت استفتائها السنوي أمس السبت، حيث يثم اختيار شخصية العام وفق تصويت الجمهور من بين أكثر من خمسين شخصية سياسية وإعلامية ورياضية وأدبية وفنية







