ليبرمان: منذ 10 سنوات لم نستطع إخضاع حماس





وقال "ليبرمان"، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على (تويتر): "إن وعود نتنياهو بإسقاط حكم حماس في غزة باءت بالفشل ولم نستطع حتى الآن مواجهة حماس".





وأضاف: "10 سنوات ولم يتغير شيء، سياسية التسوية هي استسلام لحماس، بدلا من محاربتها، نتنياهو يدفع لهم رسوم الحماية"، على حد تعبيره.





وأوضح ليبرمان أن الاتفاقات مع حماس بدون إعادة الجنود الإسرائيلي الأسرى لبيوتهم، يعتبر هجوم على القيم والأخلاق.

رام الله - دنيا الوطنهاجم وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واتهمه بالفشل في إسقاط حكم حماس.