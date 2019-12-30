شؤون فلسطينية

2500 مستوطن يقتحمون فجر اليوم منطقة قبر يوسف بنابلس

2500 مستوطن يقتحمون فجر اليوم منطقة قبر يوسف بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أمنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، اقتحام 2500 مستوطن، لمنطقة قبر يوسف في مدينة نابلس، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت بتاخون سدي)، الإسرائيلي.

ووفق الموقع ذاته، فقد أمنت قوات الاحتلال، كذلك، اقتحام حوالي 250 مستوطناً، منطقة بيت تسور، قرب قرية حلحول بمدينة الخليل؛ لإضاءة شموع ما يسمى بعيد (الحانوكا) الإسرائيلي.

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